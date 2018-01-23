Порностудии отказались от затеи снять фильм про мерзкого Вайнштейна

Порностудии решили не снимать фильм для взрослых, в основе которого должны были быть сексуальные домогательства Харви Вайнштейна, голливудского продюсера. Менеджеры компаний решили, что концепция пародийной порноленты чересчур мерзкая.Журналисты провели опрос ряда представителей индустрии. Продюсер компании «Wood Rocket» Ли Рой Майерс, который снимал фильм «Ten Inch Mutant Ninja Turtles» («25-сантиметровые черепашки у ниндзя»), заявил, что студия не будет пародировать «кого-либо или что-либо, что нанесло вред людям».Джоанна Энджел, основательница «Burning Angel» подчеркнула, что, если бы кто-то и попытался воплотить в реальность эту идею, то найти профессионального порноактера, который был бы похож на скандального продюсера, было бы весьма затруднительно.