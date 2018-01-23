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Телеведущая Светлана Зейналова готовится стать мамой во второй раз
Недавно стало известно, что телеведущая Светлана Зейналова не будет вести шоу «Голос. Дети», потому что во второй раз готовится стать мамой.
Телеведущая Светлана Зейналова готовится стать мамой во второй раз


Некоторые российские СМИ на днях сообщили, что Светлана Зейналова ушла с проекта «Голос. Дети» не просто так - по слухам, она скоро станет мамой.

Зейналова приняла решение отказаться от должности ведущей шоу для того, чтобы снизить рабочую нагрузку. По предварительным данным, пополнение в семействе Светланы ожидается летом. Отец будущего ребенка – Дмитрий, гражданский муж Светланы, который на несколько лет младше ее.

Молодой человек смог покорить сердце телеведущей трепетным отношением к ее «особенной» дочери Александре, у которой врачи обнаружили заболевание «аутизм».

Законный супруг Светланы после новости о диагнозе дочери, не выдержав испытаний, подал на развод. Зейналова считает, что важно найти для семьи человека, который не побоится заботиться о ребенке с такими особенностями в развитии.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 11:00
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