Телеведущая Светлана Зейналова готовится стать мамой во второй раз

Некоторые российские СМИ на днях сообщили, что Светлана Зейналова ушла с проекта «Голос. Дети» не просто так - по слухам, она скоро станет мамой.Зейналова приняла решение отказаться от должности ведущей шоу для того, чтобы снизить рабочую нагрузку. По предварительным данным, пополнение в семействе Светланы ожидается летом. Отец будущего ребенка – Дмитрий, гражданский муж Светланы, который на несколько лет младше ее.Молодой человек смог покорить сердце телеведущей трепетным отношением к ее «особенной» дочери Александре, у которой врачи обнаружили заболевание «аутизм».Законный супруг Светланы после новости о диагнозе дочери, не выдержав испытаний, подал на развод. Зейналова считает, что важно найти для семьи человека, который не побоится заботиться о ребенке с такими особенностями в развитии.