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Поклонники взволнованы состоянием здоровья актрисы из «Операции "Ы" Натальи Селезневой
Популярная киноактриса Наталья Селезнева пришла в гости к Борису Корчевникову на шоу «Судьба человека». Женщина доверила кое-какие подробности своей актерской карьеры. А также призналась, что после работы с режиссером Леонидом Гайдаем, значимую роль в ее жизни заняли такие принципы, как случай и судьба.

Поклонники взволнованы состоянием здоровья актрисы из «Операции "Ы" Натальи Селезневой


Селезнева сообщила о своем супруге Владимире Андрееве, который бросил жену ради нее. Теперь она понимает, что взяла на душу большой грех и всю жизнь за него расплачивалась.

Актриса поделилась, что заплатила слишком высокую цену за свое женское счастье. Женщина очень долго и сильно болела, ей делали сложную операцию на щитовидной железе. После хирургического вмешательства Наталья не могла говорить, поскольку ей перерезали связку. Тогда ей сказали страшную новость, что в актерскую профессию она не сможет вернуться, ведь пропал голос. Но благодаря изнурительной работе на губной гармошке Селезнева спустя девять месяцев восстановила голос. По мнению киноактрисы именно это и есть расплата за грехи.

А поклонники заметили, что у знаменитости неестественно искривлены руки. Они считают, что Наталья больна ревматоидным артритом.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 10:45
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