«Бармен Джек», ставший королем клубов Mayfair: карьерный путь избранника принцессы Евгении Джека Бруксбанка

Джек Бруксбанк, однажды прозванный «барменом Джеком» в своем социальном кругу в районе Лондона «Челси», является сыном бухгалтера Джорджа Бруксбанка и его жены Николы. Сегодня выяснилось, что, как и многие королевские пары, Бруксбанк и Евгения являются далекими родственниками. Прадедом Бруксбанка является виконт Томас Кокс, бывший граф Лестер, умерший в 1909 году, также является великим прадедом Сары Фергюсон, матери Евгении.Он получил образование в элитной школе Стоу. Но вместо того, чтобы следовать за многими своими сверстниками в области финансов, Джек стал работать официантом, устроившись на работу в паб Admiral Codrington в Челси. Именно там он встретил бизнесмена Пирса Адама, который и привел его элитную сеть гостиниц и ресторанных клубов The Markham Inn. Адам назвал его «феноменальным» управляющим, который был настоящим профессионалом в вопросах персонала и клиентов.За три года работы в Markham Джек познакомился с принцем Гарри и начал вращаться в королевских кругах. Оттуда он продолжал помогать управлять ночным клубом Mahiki в Mayfair, одном из самых эксклюзивных ночных клубов столицы, а также фаворитом принца Гарри и молодых королевских дворов. Он также хорошо ладил с лучшей подругой Евгении, актрисой Крессидой Бонас, которая была тогда подругой принца Гарри.О себе Брксбанк говорит, как о непьющем человеке, который не любит общественную жизнь: «Я уезжаю с работы в 11 часов вечера и отправляюсь домой».Джек и Евгения были представлены друг другу друзьями около семи лет назад во время катания на лыжах в Вербье в Швейцарии. Друзья вспоминают: «Джек всегда много работал. Он решил не ходить в университет, чтобы двигаться по карьерной лестнице, а Евгения любила это. Ей все равно что он официант, а она – принцесса».