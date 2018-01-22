Facebook заявил, что изобрел новую единицу времени

Согласно странице GitHub, Flick – «наименьшая единица времени, которая больше, чем наносекунда», определяемая как 1/705 600 000 секунд. (Для сравнения, наносекунда составляет 1/1 000 000 000 секунд).Само название – это контаминация фразы «frame-tick». Flicks предназначены для измерения продолжительности и частоты отдельных видео кадров. Итак, независимо от того, будет ли видео 24hz, 25hz, 30hz, 48hz, 50hz, 60hz, 90hz, 100hz или 120hz, возможно использовать Flicks, чтобы все синхронизировалось при использовании целых чисел (вместо десятичных знаков).Программисты уже используют встроенные инструменты на C++ для управления этими видами точной синхронизации кадров, особенно когда речь заходит о разработке визуальных эффектов в CGI, но наиболее точное время, используемое C ++, – это наносекунды, которые равномерно не делятся.Идея создать новую единицу времени для решения этой проблемы относится к прошлому году, именно тогда разработчик Кристофер Хорват впервые рассказал об этом на Facebook.