АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Скрытые угрозы морей: Корабли во время плавания сталкиваются с космическими объектами и различными творениями природы
EUR 69.27 USD 56.63
Курс валют на 23.01.2018

Зрители уверены, что Марго Овсянниковой будет непросто отбить Алексея Чайчица у Лизы Триандафилиди
Алексей Чайчиц, который не так давно отправился на "Остров любви" и познакомился поближе с одинокой Марго Овсянниковой, явно не собирается забывать о Лизе Триандафилиди, пребывающей сейчас на Поляне в Москве.

Многие фолловеры, как и сама Лиза, принялись думать, что Марго, если начнёт соблазнять Алексея, добьётся и того, что одна пара из "Дома-2" перестанет существовать, и при этом, возможно, появится другая. Однако, Чайчиц оказался не так-то прост, и уж очень скучает по возлюбленной, чтобы его так быстро приручила какая-то другая участница реалити-шоу.

Зрители уверены, что Марго Овсянниковой будет непросто отбить Алексея Чайчица у Лизы Триандафилиди

По слухам, Алексей каждый день без устали переписывается с Лизой и занят только ею, несмотря на тот факт, что девушка находится в российской столице. Кроме того, зрителям известно, что даже на своей странице в социальной сети парень публикует любовные письма, адресованные непосредственно второй половинке.

Зрители уверены, что Марго Овсянниковой будет непросто отбить Алексея Чайчица у Лизы Триандафилиди

Овсянникова, напомним, окончательно рассталась с Саймоном Марданшином, так как загорелый брюнет был пойман на измене и даже не попытался извиниться. Впрочем, уже известно, что его возлюбленной теперь считается Елена Хромина, с которой он и изменил Марго.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Дайнеко шокировала откровенно
Спорткар Alfa Romeo 6C дебютирует на рынке к 2020
Любовница Бекхэма отказалась заработать на
Минфин сообщил об увеличении внутреннего долга
Вице-президент США отрицает внебрачную связь
Массовое производство электрического хэтчбэка
Просмотреть все новости