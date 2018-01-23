Зрители уверены, что Марго Овсянниковой будет непросто отбить Алексея Чайчица у Лизы Триандафилиди

Многие фолловеры, как и сама Лиза, принялись думать, что Марго, если начнёт соблазнять Алексея, добьётся и того, что одна пара из "Дома-2" перестанет существовать, и при этом, возможно, появится другая. Однако, Чайчиц оказался не так-то прост, и уж очень скучает по возлюбленной, чтобы его так быстро приручила какая-то другая участница реалити-шоу.По слухам, Алексей каждый день без устали переписывается с Лизой и занят только ею, несмотря на тот факт, что девушка находится в российской столице. Кроме того, зрителям известно, что даже на своей странице в социальной сети парень публикует любовные письма, адресованные непосредственно второй половинке.Овсянникова, напомним, окончательно рассталась с Саймоном Марданшином, так как загорелый брюнет был пойман на измене и даже не попытался извиниться. Впрочем, уже известно, что его возлюбленной теперь считается Елена Хромина, с которой он и изменил Марго.