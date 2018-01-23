Поправившаяся Арина Шарапова собирается сесть на диету

Еще телеведущая сделала акцент на том, что компанию в этом деле ей составит супруг, исполнительница Варвара и режиссер Юрий Грымов. Для того, чтобы добиться желаемого результата, нужно, прежде всего, ограничить себя в еде и соблюдать режим питания. Этот метод в свое время разработала известная Елена Малышева. Стоит добавить, что именно она дала большой толчок популярному сейчас явлению, у которого даже появилось свое название - "посленовогоднее похудание".Ведущая уточнила, что за праздники набрала пару лишних килограммов, как и многие и что это скорее нужно сбросить. Для Шараповой и компании наступают разгрузочные дни, какие, как считает Елена Мальцева необходимо начинать с запаренной гречки.Также специалисты уведомляют, что с диетами необходимо быть предельно внимательными. По заверению врачей-диетологов, главное чтобы все было сбалансировано.