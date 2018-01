Amazon открыл первый в мире «умный магазин» без касс и продавцов

В США развитие технологии «умных магазинов» скрывает угрозу увольнения для 3,5 миллиона кассиров. Кореспондент The New York Times отметил, что посещение этого супермаркета напоминало ему кражу до того момента, пока не пришел электронный чек от Amazon.Кстати, компания планировала открыть магазин еще год назад. Однако его пусковые испытания затянулись.Принцип функционирования Amazon Go заложен в датчиках, камерах и смартфоне. Посетитель сканирует специальный код из приложения на устройстве. Потом система датчиков видит, что он взял с полок или ставит обратно. Оплата за покупку взимается автоматически при выходе из торгового зала с карточки, привязанной к учетной записи на Amazon.