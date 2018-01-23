АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Скрытые угрозы морей: Корабли во время плавания сталкиваются с космическими объектами и различными творениями природы
EUR 69.27 USD 56.63
Курс валют на 23.01.2018

Amazon открыл первый в мире «умный магазин» без касс и продавцов
Американский интернет-ритейлер Amazon информировал об открытии в Сиэтле первого в мире магазина Amazon Go без касс и продавцов. Это – смелый эксперимент и, одновременно – чреват социальным недовольством.

Amazon открыл первый в мире «умный магазин» без касс и продавцов


В США развитие технологии «умных магазинов» скрывает угрозу увольнения для 3,5 миллиона кассиров. Кореспондент The New York Times отметил, что посещение этого супермаркета напоминало ему кражу до того момента, пока не пришел электронный чек от Amazon.

Кстати, компания планировала открыть магазин еще год назад. Однако его пусковые испытания затянулись.
Принцип функционирования Amazon Go заложен в датчиках, камерах и смартфоне. Посетитель сканирует специальный код из приложения на устройстве. Потом система датчиков видит, что он взял с полок или ставит обратно. Оплата за покупку взимается автоматически при выходе из торгового зала с карточки, привязанной к учетной записи на Amazon.
Технологии
Добавил: George21 Сегодня, 10:35
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Дайнеко шокировала откровенно
Спорткар Alfa Romeo 6C дебютирует на рынке к 2020
Любовница Бекхэма отказалась заработать на
Минфин сообщил об увеличении внутреннего долга
Вице-президент США отрицает внебрачную связь
Массовое производство электрического хэтчбэка
Просмотреть все новости