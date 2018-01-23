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Алексей Чайчиц хотел покинуть "Дом-2"
Популярный участник "Дома-2" Алексей Чайчиц неожиданно заговорил о своём возможном уходе за ворота, чем расстроил фанатов.

Как сказал стильный брюнет, недавно ему довелось порассуждать об уходе за пределы периметра, и он понял, что не боится такого развития событий. Кроме того, была у парня мысль и о том, чтобы добровольно оставить реалити-шоу, и об этом молодой человек дал знать коллегам и организаторам, после чего отказался от данной затеи, потому что его попросили остаться.

Алексей Чайчиц хотел покинуть "Дом-2"

По словам Чайчица, проект не держит его, и он может в любой момент собрать вещи и уехать домой. Впрочем, ещё не время для этого, к такому выводу пришёл на днях симпатичный атлет.

"Я просто еще могу кое-что показать. И я готов к тому, что завтра вытяну "черную метку". Тогда я буду смеяться, улыбаться и благодарить проект за то, что он мне дал такую жизнь. Я абсолютно не боюсь покинуть «Дом 2», я знаю, чем я буду заниматься", - написал Алексей.

В данный момент Чайчиц находится на "Острове любви", а его девушка Лиза Триандафилиди на Поляне. При этом возлюбленная Алексея переживает, так как в Африке к нему уже приглядывается Марго Овсянникова, находящаяся в активном поиске.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:10
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