Алексей Чайчиц хотел покинуть "Дом-2"



"Я просто еще могу кое-что показать. И я готов к тому, что завтра вытяну "черную метку". Тогда я буду смеяться, улыбаться и благодарить проект за то, что он мне дал такую жизнь. Я абсолютно не боюсь покинуть «Дом 2», я знаю, чем я буду заниматься", - написал Алексей.

Как сказал стильный брюнет, недавно ему довелось порассуждать об уходе за пределы периметра, и он понял, что не боится такого развития событий. Кроме того, была у парня мысль и о том, чтобы добровольно оставить реалити-шоу, и об этом молодой человек дал знать коллегам и организаторам, после чего отказался от данной затеи, потому что его попросили остаться.По словам Чайчица, проект не держит его, и он может в любой момент собрать вещи и уехать домой. Впрочем, ещё не время для этого, к такому выводу пришёл на днях симпатичный атлет.В данный момент Чайчиц находится на "Острове любви", а его девушка Лиза Триандафилиди на Поляне. При этом возлюбленная Алексея переживает, так как в Африке к нему уже приглядывается Марго Овсянникова, находящаяся в активном поиске.