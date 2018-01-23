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Равшана Куркова шокировала поклонников своим перевоплощением в альбиноса
Актриса Равшана Куркова неожиданно перевоплотилась в альбиноса, чем шокировала своих поклонников.
Равшана Куркова шокировала поклонников своим перевоплощением в альбиноса


Равшана Куркова, которой исполнилось 37 лет, не склонна в обычной жизни к бьюти-экспериментам, но ради новых ролей готова почти на все. Например, недавно актриса, примерив образ девушки-альбиноса, преобразилась на пробах до неузнаваемости.

21 января Равшана опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых выглядела абсолютно по-другому, чем поклонники привыкли ее видеть. Актриса, у которой природный каштановый цвет волос и смуглая кожа, на снимках представлена с белоснежной шевелюрой, ресницами и бровями.

Пост Равшана подписала так: «Проба грима» и добавила интригующие хештеги #ойчтобудет, #новаяроль. Какая работа вынудила ее так кардинально измениться, Куркова не уточнила.

Фолловеры в комментариях выражают удивление, а некоторые даже испуг от такого перевоплощения.

Напомним, Равшана меняет имидж ради ролей в кино уже не первый раз. Раньше она не только примеряла парики, но и меняла цвет глаз при помощи линз.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 10:23
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