Равшана Куркова шокировала поклонников своим перевоплощением в альбиноса

Равшана Куркова, которой исполнилось 37 лет, не склонна в обычной жизни к бьюти-экспериментам, но ради новых ролей готова почти на все. Например, недавно актриса, примерив образ девушки-альбиноса, преобразилась на пробах до неузнаваемости.21 января Равшана опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых выглядела абсолютно по-другому, чем поклонники привыкли ее видеть. Актриса, у которой природный каштановый цвет волос и смуглая кожа, на снимках представлена с белоснежной шевелюрой, ресницами и бровями.Пост Равшана подписала так: «Проба грима» и добавила интригующие хештеги #ойчтобудет, #новаяроль. Какая работа вынудила ее так кардинально измениться, Куркова не уточнила.Фолловеры в комментариях выражают удивление, а некоторые даже испуг от такого перевоплощения.Напомним, Равшана меняет имидж ради ролей в кино уже не первый раз. Раньше она не только примеряла парики, но и меняла цвет глаз при помощи линз.