Карина Пронина очень рада, что Руслан Минаков нажил себе хейтеров

Как известно, после очередной ссоры молодые люди перестали пробовать строить любовь. При этом Карина всегда утверждала, что виноват в плохом результате романтических отношений именно смазливый брюнет. Впрочем, оснований так считать тогда у девушки не было, однако теперь их очень много, поэтому фолловеры неустанно только и говорят о пакостности парня.Молодой человек, признававшийся Прониной в любви недолгое время, был пойман сразу с несколькими девушками, и отрицать факт измены просто не мог, так как это бы выглядело не только бессмысленно, но и очень глупо. Кроме того, чуть позднее Руслан снова попал впросак, на этот раз после появления информации о том, что у него и за периметром есть возлюбленная. И это Минаков также отрицать не стал.Теперь Пронина никак не может нарадоваться, прекрасно понимая, что Минаков нажил себе много хейтеров своей ложью, и ей это, конечно, нравится. Что интересно, Руслан, в свою очередь, и не пытается оправдаться.