Тина Канделаки стала на защиту танцующих курсантов

Свое мнение Канделаки сообщила в микроблоге соцсети. Ведущая выставила фото с кабины вертолета и сопроводила описанием о том, что в случае если курсантов исключат, то им самим доведется садиться за штурвал. А в завершении девушка предложила перестать читать морали и оставить небо юным профессионалам. Большинству фанатов такое высказывание не понравилось.По заверению поклонников, не следует будущим пилотам перед всеми так крутить бедрами. А также писали, что если бы сами курсанты не желали бы такого шума, то не выставляли бы этот видеоролик на всеобщее обозрение, а Тина поддерживает парней, поскольку в шоу-бизнесе все такие же.И только единицы написали, что ничего ужасного не произошло, такое может случиться со всеми. Просто ребята так неудачно пошутили. А самое главное, чтобы выросли профессионалами.