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Тина Канделаки стала на защиту танцующих курсантов
Знаменитая ведущая Тина Канделаки приняла решение защитить ульяновских курсантов, которые стали знаменитыми после того, как опубликовали видеоролик с эротичным танцем. Знаменитость призвала представителей общественности прекратить читать морали по этому случаю.

Тина Канделаки стала на защиту танцующих курсантов


Свое мнение Канделаки сообщила в микроблоге соцсети. Ведущая выставила фото с кабины вертолета и сопроводила описанием о том, что в случае если курсантов исключат, то им самим доведется садиться за штурвал. А в завершении девушка предложила перестать читать морали и оставить небо юным профессионалам. Большинству фанатов такое высказывание не понравилось.

По заверению поклонников, не следует будущим пилотам перед всеми так крутить бедрами. А также писали, что если бы сами курсанты не желали бы такого шума, то не выставляли бы этот видеоролик на всеобщее обозрение, а Тина поддерживает парней, поскольку в шоу-бизнесе все такие же.

И только единицы написали, что ничего ужасного не произошло, такое может случиться со всеми. Просто ребята так неудачно пошутили. А самое главное, чтобы выросли профессионалами.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 10:08
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