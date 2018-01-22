Android теперь будет рассказывать пользователям о скорости Wi-Fi сети перед подключением
Сегодня, спустя недели после презентации системы Android 8.1, Google объявила, что Oreo теперь может отображать скорость близлежащих открытых сетей Wi-Fi, чтобы помочь пользователю решить, к какой из них стоит подключиться. В меню настроек Wi-Fi отныне будет отображаться одна из четырех скоростных меток: «очень быстрая», «быстрая», «нормальная» или «медленная».
Разница между режимами «очень быстрая» и «быстрая», согласно данным, представленным Google, заключается в возможности передавать «очень качественные видео» на первом и «большинство видео» на последнем. Большинство заведений должны поддерживать метку «нормальная», так как этого достаточно для просмотра веб-страниц, социальных сетей и потоковой передачи Spotify.
Частные сети Wi-Fi, требующие паролей, не будут отображать данные о скорости, лишь уровень доступности, как и раньше.
Полезная функция является частью обновления Android 8.1, которое необходимо установить на смартфон.
Разница между режимами «очень быстрая» и «быстрая», согласно данным, представленным Google, заключается в возможности передавать «очень качественные видео» на первом и «большинство видео» на последнем. Большинство заведений должны поддерживать метку «нормальная», так как этого достаточно для просмотра веб-страниц, социальных сетей и потоковой передачи Spotify.
Частные сети Wi-Fi, требующие паролей, не будут отображать данные о скорости, лишь уровень доступности, как и раньше.
Полезная функция является частью обновления Android 8.1, которое необходимо установить на смартфон.
dzen / Технологии
Добавил: Dasha Purple Вчера, 23:14