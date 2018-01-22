Android теперь будет рассказывать пользователям о скорости Wi-Fi сети перед подключением

Разница между режимами «очень быстрая» и «быстрая», согласно данным, представленным Google, заключается в возможности передавать «очень качественные видео» на первом и «большинство видео» на последнем. Большинство заведений должны поддерживать метку «нормальная», так как этого достаточно для просмотра веб-страниц, социальных сетей и потоковой передачи Spotify.Частные сети Wi-Fi, требующие паролей, не будут отображать данные о скорости, лишь уровень доступности, как и раньше.Полезная функция является частью обновления Android 8.1, которое необходимо установить на смартфон.