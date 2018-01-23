Россияне стали активнее брать кредитные карты у банков

Наивысший рост выдачи кредиток оказался в сегменте их максимального кредитного лимита. То есть, имеются в виду карты от 100 тысяч рублей. Выдача таких карточек в России возросла почти на 70% по сравнению с 2016 годом.Участилась частота выдача кредиток с лимитом до 20 тысяч рублей на 10,5%, а карточки с суммами от 20 до 100 тысяч рублей – почти на 48 процентов.Впрочем, увеличивающееся количество выдачи кредиток совсем незначительно повышают доходы банков. Это из-за того, что клиенты в своем большинстве гасят задолженность в период, когда проценты по списанным с карт средствам не начисляются.К примеру, за 11 месяцев прошлого года совокупная прибыль кредитных карт, включая овердрафт, возросла на 7,3 процента. – до 1 триллиона 317 миллиардов рублей.