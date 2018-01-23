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Россияне стали активнее брать кредитные карты у банков
По результатам 2017 года банки выдали на 52 процента больше кредитных карт, чем в году 2016-м.

Россияне стали активнее брать кредитные карты у банков


Наивысший рост выдачи кредиток оказался в сегменте их максимального кредитного лимита. То есть, имеются в виду карты от 100 тысяч рублей. Выдача таких карточек в России возросла почти на 70% по сравнению с 2016 годом.

Участилась частота выдача кредиток с лимитом до 20 тысяч рублей на 10,5%, а карточки с суммами от 20 до 100 тысяч рублей – почти на 48 процентов.

Впрочем, увеличивающееся количество выдачи кредиток совсем незначительно повышают доходы банков. Это из-за того, что клиенты в своем большинстве гасят задолженность в период, когда проценты по списанным с карт средствам не начисляются.

К примеру, за 11 месяцев прошлого года совокупная прибыль кредитных карт, включая овердрафт, возросла на 7,3 процента. – до 1 триллиона 317 миллиардов рублей.
Экономика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 09:50
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