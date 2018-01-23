Элла Суханова уверена, что она похожа на "бомжа"

О своих переживаниях телевизионная особа рассказала в социальной сети. Девушка объяснила, что не так давно плохая погода стала причиной, по которой теперь ей приходится сражаться с болезнью. Девушка обескуражена, так как всегда считала, что морозы не могут нанести ей вреда, но теперь понимает, что обманывала себя.Как добавила Элла, сегодня её внешний вид очень плох именно из-за болезни. Кроме того, самокритичная знаменитости считает себя похожей на бомжа, живущего на вокзале. Она, конечно, опубликовала снимок в Instagram, однако до его размещения на своей странице пришлось хорошо обработать материал в специальной программе.Суханова также отметила, что всегда завидовала женщинам, которые остаются привлекательными даже когда подхватывает серьёзное заболевание, и хотела бы узнать, как им это удаётся.К слову, поклонники призвали Эллу не переживать, уверив, что и она чудесно выглядит. Бывшая участница реалити-шоу ТНТ не стала с ними соглашаться, но поблагодарила за комплименты.