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Элла Суханова уверена, что она похожа на "бомжа"
Звезда скандального телепроекта "Дом-2" Элла Суханова призналась, что комплексует по поводу своего внешнего вида, и даже порой не хочется смотреться в зеркало.

О своих переживаниях телевизионная особа рассказала в социальной сети. Девушка объяснила, что не так давно плохая погода стала причиной, по которой теперь ей приходится сражаться с болезнью. Девушка обескуражена, так как всегда считала, что морозы не могут нанести ей вреда, но теперь понимает, что обманывала себя.

Элла Суханова уверена, что она похожа на "бомжа"

Как добавила Элла, сегодня её внешний вид очень плох именно из-за болезни. Кроме того, самокритичная знаменитости считает себя похожей на бомжа, живущего на вокзале. Она, конечно, опубликовала снимок в Instagram, однако до его размещения на своей странице пришлось хорошо обработать материал в специальной программе.

Суханова также отметила, что всегда завидовала женщинам, которые остаются привлекательными даже когда подхватывает серьёзное заболевание, и хотела бы узнать, как им это удаётся.

К слову, поклонники призвали Эллу не переживать, уверив, что и она чудесно выглядит. Бывшая участница реалити-шоу ТНТ не стала с ними соглашаться, но поблагодарила за комплименты.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:50
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