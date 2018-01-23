Захватывающий флешмоб женщин без лифчиков взорвал Instagram
Новый виток многолетней борьбы женщин за право ходить топлес проявился в новом захватывающем флешмобе женщин без лифчиков и взорвал Instagram.
Instagram заполонили фотографии женщин без лифчиков, которые устроили новый головокружительный флешмоб.
Многие следят за новостями со всех женских военных фронтов, где слабый пол борется с лифчиками, которые их закрепощают. Эта борьба у многих вызывает восхищение. Особо привлекают к себе внимание ежегодные марши в День свободной груди.
Обнаружен еще один «очаг сопротивления», на этот раз на просторах интернета – девушки массово публикуют свои снимки с тегом #NoBraClub, на которых они запечатлены в футболках с этой надписью и без лифчиков.
Австралийский бренд, который выпустил футболки, стал автором идеи флешмоба. На футболках написан незатейливый слоган, но модель «Sports Illustrated» Табрия Мэйерс поделилась фото с нужным хештегом и к ней стали присоединяться девушки со всего мира.
Instagram заполонили фотографии женщин без лифчиков, которые устроили новый головокружительный флешмоб.
Многие следят за новостями со всех женских военных фронтов, где слабый пол борется с лифчиками, которые их закрепощают. Эта борьба у многих вызывает восхищение. Особо привлекают к себе внимание ежегодные марши в День свободной груди.
Обнаружен еще один «очаг сопротивления», на этот раз на просторах интернета – девушки массово публикуют свои снимки с тегом #NoBraClub, на которых они запечатлены в футболках с этой надписью и без лифчиков.
Австралийский бренд, который выпустил футболки, стал автором идеи флешмоба. На футболках написан незатейливый слоган, но модель «Sports Illustrated» Табрия Мэйерс поделилась фото с нужным хештегом и к ней стали присоединяться девушки со всего мира.
Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 09:23