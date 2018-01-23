Захватывающий флешмоб женщин без лифчиков взорвал Instagram

Instagram заполонили фотографии женщин без лифчиков, которые устроили новый головокружительный флешмоб.Многие следят за новостями со всех женских военных фронтов, где слабый пол борется с лифчиками, которые их закрепощают. Эта борьба у многих вызывает восхищение. Особо привлекают к себе внимание ежегодные марши в День свободной груди.Обнаружен еще один «очаг сопротивления», на этот раз на просторах интернета – девушки массово публикуют свои снимки с тегом #NoBraClub, на которых они запечатлены в футболках с этой надписью и без лифчиков.Австралийский бренд, который выпустил футболки, стал автором идеи флешмоба. На футболках написан незатейливый слоган, но модель «Sports Illustrated» Табрия Мэйерс поделилась фото с нужным хештегом и к ней стали присоединяться девушки со всего мира.