Новый китайский смартфон ZTE Blade A330 доступен в России

Разработчики не ставили целью выполнить устройство слишком модным и красивым, тем самым видя приоритетным максимально продлить время работы. Без активного пользования, то есть в автономном режиме, новый смартфон Blade A330 сможет проработать порядка 40 дней, а во время разговора около 20 часов. Такие продвинутые особенности наверняка отразятся на дальнейшем спросе на данную модель, делая ее востребованной в том числе у россиян. Внутри смартфона установлен аккумулятор на 4000 мАч, благодаря которому и достигли таких показателей.Вметсе с тем, размер дисплея Blade A330 составляет 5 дюймов, а камеры получили 5 и 2 мегапикселей. Для удобства пользования функциями разработчики также установили здесь 2 разъема для сим-карт. Как и все современные модели смартфонов, здесь также внедрены беспроводные интерфейсы связи, позволяющие быстро получать доступ к информации и обмениваться данными с другими гаджетами.