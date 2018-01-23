"Живой Кен" Родриго Алвес признался, что носил в детстве трусы своей бабушки

В понедельник 15 января Родриго Алвес был замечен в магазине брендового нижнего белья, где примерял принадлежности женского туалета красного цвета. Именно эти изображения подначили тв-звезду оспаривать тему гендерной идентичности, когда он признался, что чувствует себя некой «гендерной жидкостью» без какой-либо половой принадлежности.Он все еще носил корсет вокруг своей талии после своей недавней хирургической операции удаления ребер, во время которой ему были удалены четыре ребра, чтобы уменьшить размер талии.Родриго сказал, что он стремится повысить осведомленность о проблеме гендерной идентичности, рассказав: «Когда я был мальчиком, мой дедушка купил мне куклы Барби, чтобы играть. Кроме того, я любил носить трусики и платья моей бабушки».Также «живой Кен» сообщил, что считает неправильным, что люди вынуждены идентифицировать себя как особый пол. Они должны быть в состоянии выразить себя способами, которые отвергают лейблы и гендерные стереотипы. Родриго Алвес также рассказал, что собирается поставить под сомнение мужественность и женственность, как таковые, и доказать, что это все не более, чем иллюзия.