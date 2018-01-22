Исследователи изучили, что случится, если человечество начнет сознательно охлаждать Землю

Глобальное потепление – реальная проблема, и некоторые ученые считают, что отправка в небо самолета для распыления сульфатных аэрозолей поможет охладить Землю. В исследовании, опубликованном сегодня в журнале Nature Ecology & Evolution, ученые использовали модели для прогнозирования того, что произойдет, если распылить аэрозоли на 50 лет, а затем резко остановиться. Эксперты обнаружили, что данный сценарий заставит Землю слишком быстро «нагреться», что приведет к огромной потере видов растений и животных, которые не успеют адаптироваться. Согласно исследованию, эффекты будут в два-четыре раза хуже, чем при глобальном потеплении.План использования стратосферного аэрозоля до сих пор спекулятивный. Идея заключается в том, что распыление будет создавать отражающий слой, блокирующий воздействие Солнца для охлаждения Земли. Подобный процесс происходит при извержении вулканов.В упомянутом исследовании идет речь о том, что использование аэрозолей может отвлечь человечество от сокращения выбросов в атмосферу теплопоглощающих парниковых газов, хотя, много людей, которые выступают за геоинженерию, наоборот, считают, что данное решение даст больше времени для воплощения этой задачи. Тем не менее, геоинженерия политически сложна, так что о реальном применении технологии пока говорить рано.