Приложение по заказу такси Uber обмануло клиента в результате сбоя

По причине сбоя системы, в интересную ситуацию в Москве попал журналист Милослав Чемоданов. Вызвав такси, он связался с водителем и с этого момента не мог понять происходящее, удивляло странное поведение таксиста, упорно не желающего подъехать на точку. Как оказалось, вместо ожидаемого таксиста, с другой стороны отвечал такой же клиент, причем уверенный, что тоже разговаривает с водителем.В конце концов, у журналиста сложилось мнение про неудачно нанятого Uber «психа» водителя. В результате, ситуация прояснилась, когда к нему подошли два парня, и причиной недоразумения определили сбой в сервисе.Ситуацию прокомментировал основатель компании, разрабатывающей мобильные приложения Reactive Phone Solutions, Иван Семенов. Инцидент произошел в результате простого технического сбоя, вследствие которого, вместо показа клиентам места нахождения водителя, приложением были разосланы данные клиентов друг о друге.