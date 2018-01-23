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Приложение по заказу такси Uber обмануло клиента в результате сбоя
Приложением Uber, основное назначение которого - вызов такси, в результате сбоя, была организована связь клиента с другими ожидающим своего вызова пользователем. Данная забавная история стала известна из рассказа в своем Facebook самого пострадавшего. Попытку выяснить ситуацию, провело издание «360».

По причине сбоя системы, в интересную ситуацию в Москве попал журналист Милослав Чемоданов. Вызвав такси, он связался с водителем и с этого момента не мог понять происходящее, удивляло странное поведение таксиста, упорно не желающего подъехать на точку. Как оказалось, вместо ожидаемого таксиста, с другой стороны отвечал такой же клиент, причем уверенный, что тоже разговаривает с водителем.
Приложение по заказу такси Uber обмануло клиента в результате сбоя


В конце концов, у журналиста сложилось мнение про неудачно нанятого Uber «психа» водителя. В результате, ситуация прояснилась, когда к нему подошли два парня, и причиной недоразумения определили сбой в сервисе.

Ситуацию прокомментировал основатель компании, разрабатывающей мобильные приложения Reactive Phone Solutions, Иван Семенов. Инцидент произошел в результате простого технического сбоя, вследствие которого, вместо показа клиентам места нахождения водителя, приложением были разосланы данные клиентов друг о друге.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 00:00
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Приложение по заказу такси Uber обмануло клиента
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