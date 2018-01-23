Анне Хилькевич снятся кошмары на отдыхе
Знаменитая российская актриса Анна Хилькевич в данный момент времени проводит свой заслуженный отдых в Таиланде в компании близких ей людей. Но все бы ничего, если бы наслаждение от времяпрепровождения не портили ночные кошмары. Именно о каких-то непонятных видениях, которые возникают у нее во время сна, девушка посетовала своим поклонникам в интернете.
Совсем недавно Хилькевич выставила на всеобщий обзор на своей официальной страничке в социальной сети свежий фотоснимок, на котором позировала сама Анна вместе со своей маленькой дочкой, у которой на голове была одета маска лошади. Девушка подшутила, что такая ситуация является страшным сном для всех мам. После этого артистка стала серьезной и сообщила, что всем ее близким людям в отпуске начали сниться страшные сны. Даже доченька Арианна чего-то пугается по ночам и просыпается с плачем.
Анна Хилькевич полюбопытствовала у своих поклонников, почему такое происходит и что может быть причиной страшных снов. Сама девушка решила, что их здоровый сон может нарушить печальная энергетика отеля или непосредственно самого номера.
Совсем недавно Хилькевич выставила на всеобщий обзор на своей официальной страничке в социальной сети свежий фотоснимок, на котором позировала сама Анна вместе со своей маленькой дочкой, у которой на голове была одета маска лошади. Девушка подшутила, что такая ситуация является страшным сном для всех мам. После этого артистка стала серьезной и сообщила, что всем ее близким людям в отпуске начали сниться страшные сны. Даже доченька Арианна чего-то пугается по ночам и просыпается с плачем.
Анна Хилькевич полюбопытствовала у своих поклонников, почему такое происходит и что может быть причиной страшных снов. Сама девушка решила, что их здоровый сон может нарушить печальная энергетика отеля или непосредственно самого номера.