Анне Хилькевич снятся кошмары на отдыхе

Совсем недавно Хилькевич выставила на всеобщий обзор на своей официальной страничке в социальной сети свежий фотоснимок, на котором позировала сама Анна вместе со своей маленькой дочкой, у которой на голове была одета маска лошади. Девушка подшутила, что такая ситуация является страшным сном для всех мам. После этого артистка стала серьезной и сообщила, что всем ее близким людям в отпуске начали сниться страшные сны. Даже доченька Арианна чего-то пугается по ночам и просыпается с плачем.Анна Хилькевич полюбопытствовала у своих поклонников, почему такое происходит и что может быть причиной страшных снов. Сама девушка решила, что их здоровый сон может нарушить печальная энергетика отеля или непосредственно самого номера.