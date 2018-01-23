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Анне Хилькевич снятся кошмары на отдыхе
Знаменитая российская актриса Анна Хилькевич в данный момент времени проводит свой заслуженный отдых в Таиланде в компании близких ей людей. Но все бы ничего, если бы наслаждение от времяпрепровождения не портили ночные кошмары. Именно о каких-то непонятных видениях, которые возникают у нее во время сна, девушка посетовала своим поклонникам в интернете.

Анне Хилькевич снятся кошмары на отдыхе


Совсем недавно Хилькевич выставила на всеобщий обзор на своей официальной страничке в социальной сети свежий фотоснимок, на котором позировала сама Анна вместе со своей маленькой дочкой, у которой на голове была одета маска лошади. Девушка подшутила, что такая ситуация является страшным сном для всех мам. После этого артистка стала серьезной и сообщила, что всем ее близким людям в отпуске начали сниться страшные сны. Даже доченька Арианна чего-то пугается по ночам и просыпается с плачем.

Анна Хилькевич полюбопытствовала у своих поклонников, почему такое происходит и что может быть причиной страшных снов. Сама девушка решила, что их здоровый сон может нарушить печальная энергетика отеля или непосредственно самого номера.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 09:37
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