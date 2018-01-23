АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Скрытые угрозы морей: Корабли во время плавания сталкиваются с космическими объектами и различными творениями природы
EUR 69.27 USD 56.63
Курс валют на 23.01.2018

Повар Эктор Хименес-Браво из неспортивного мужчины превратился в настоящего качка
Возможностям Эктора Хименес-Браво нет предела. Всего за год из неспортивного мужчины он превратился в настоящего качка

Повар Эктор Хименес-Браво из неспортивного мужчины превратился в настоящего качка


Для почитателей известного повара и телеведущего Экторо Хименеса-Браво давно не секрет, что их любимый кумир ещё год назад пошёл в тренажёрный зал и всерьёз занялся своим телом.

С того момента 46-летний талантливый повар и судья кулинарного телешоу "МастерШеф" не упускает момента продемонстрировать в соцсетях свои достижения, однако результаты изменяющейся фигуры звезды впечатляют снова и снова.

И вот совсем недавно Хименес-Браво выложил на всеобщее обозрение свои снимки, на которых он демонстрирует свой накаченный торс. В очередной раз повар дал возможность поклонникам восхититься тем, что буквально за год из совершенно неспортивного мужчины он сумел перевоплотиться в настоящего спортсмена и качка.

Повар Эктор Хименес-Браво из неспортивного мужчины превратился в настоящего качка
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Натали Авасова Сегодня, 09:08
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Дайнеко шокировала откровенно
Спорткар Alfa Romeo 6C дебютирует на рынке к 2020
Любовница Бекхэма отказалась заработать на
Минфин сообщил об увеличении внутреннего долга
Вице-президент США отрицает внебрачную связь
Массовое производство электрического хэтчбэка
Просмотреть все новости