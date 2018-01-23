Повар Эктор Хименес-Браво из неспортивного мужчины превратился в настоящего качка

Для почитателей известного повара и телеведущего Экторо Хименеса-Браво давно не секрет, что их любимый кумир ещё год назад пошёл в тренажёрный зал и всерьёз занялся своим телом.С того момента 46-летний талантливый повар и судья кулинарного телешоу "МастерШеф" не упускает момента продемонстрировать в соцсетях свои достижения, однако результаты изменяющейся фигуры звезды впечатляют снова и снова.И вот совсем недавно Хименес-Браво выложил на всеобщее обозрение свои снимки, на которых он демонстрирует свой накаченный торс. В очередной раз повар дал возможность поклонникам восхититься тем, что буквально за год из совершенно неспортивного мужчины он сумел перевоплотиться в настоящего спортсмена и качка.