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В Сети вышел фейковый трейлер продолжения сериала «Друзья»
В сайте YouTube появился фейковый видеоролик, который был представлен якобы трейлером к продолжению сериала «Друзья». Несмотря на его статус, в Сети он набрал более трех миллионов просмотров.

В Сети вышел фейковый трейлер продолжения сериала «Друзья»


Стоит отметить, что тема продолжения культового сериала была поднята в 2004 году, когда проект был завершен. Тем не менее, дальше разговоров дело не пошло. На YouTube-канале Smasher было опубликовано видео, которое авторы очень грамотно смонтировали, поскольку многие пользователи поверили в правдивость показанного. Кадры, конечно, были настоящими, поскольку их взяли частично из сериалов «Джоуи» и «Город хищниц». Также были вырезаны еще некоторые сцены.

На видео зрителю показывают якобы продолжение истории. Моника и Чендлер пытаются оформить развод, Джо до сих пор не нашел себе жену, Фиби стала врачом, а Росс и Рейчел все также испытывают сложности в рамках своих взаимоотношений. В ролике даже попались кадры с Мэттом Ле Бланом и «Золотым глобусом».

Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:22
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