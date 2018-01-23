В Сети вышел фейковый трейлер продолжения сериала «Друзья»

Стоит отметить, что тема продолжения культового сериала была поднята в 2004 году, когда проект был завершен. Тем не менее, дальше разговоров дело не пошло. На YouTube-канале Smasher было опубликовано видео, которое авторы очень грамотно смонтировали, поскольку многие пользователи поверили в правдивость показанного. Кадры, конечно, были настоящими, поскольку их взяли частично из сериалов «Джоуи» и «Город хищниц». Также были вырезаны еще некоторые сцены.На видео зрителю показывают якобы продолжение истории. Моника и Чендлер пытаются оформить развод, Джо до сих пор не нашел себе жену, Фиби стала врачом, а Росс и Рейчел все также испытывают сложности в рамках своих взаимоотношений. В ролике даже попались кадры с Мэттом Ле Бланом и «Золотым глобусом».