Telegram X для Android появился в доступе

Стоит напомнить, что обновление для операционной системы iOS было представлено еще в прошлом месяце. Что касается модификации для программной среды Android, то эта версия Telegram X пока что предоставлена в рамках бета-тестирования. Тем не менее, по словам разработчиков, уже на этом этапе мессенджер предлагает пользователю увеличенную скорость работы и улучшенную анимацию.Юзер имеет возможность применить несколько новых тем оформления, а также воспользоваться функцией ночного интерфейса. Интересно, что для iOS Telegram X предлагает даже анимационные стикеры.Известно, что программа основана на платформе Telegram Database Library.Таким образом, уже сейчас новый и быстрый Telegram X можно скачать на различные устройства в мобильных приложениях App Store и Google Play.