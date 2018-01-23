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Telegram X для Android появился в доступе
Разработчики известного мессенджера Telegram выпустили Android-версию для новой модификации Telegram X. Программа может похвастаться увеличенной скоростью работы и новыми опциями.

Telegram X для Android появился в доступе


Стоит напомнить, что обновление для операционной системы iOS было представлено еще в прошлом месяце. Что касается модификации для программной среды Android, то эта версия Telegram X пока что предоставлена в рамках бета-тестирования. Тем не менее, по словам разработчиков, уже на этом этапе мессенджер предлагает пользователю увеличенную скорость работы и улучшенную анимацию.

Юзер имеет возможность применить несколько новых тем оформления, а также воспользоваться функцией ночного интерфейса. Интересно, что для iOS Telegram X предлагает даже анимационные стикеры.

Известно, что программа основана на платформе Telegram Database Library.
Таким образом, уже сейчас новый и быстрый Telegram X можно скачать на различные устройства в мобильных приложениях App Store и Google Play.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:07
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