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Внучка Елизаветы ІІ принцесса Евгения рассказала о своих чувствах, когда ее избранник сделал ей предложение
Внучка королевы Великобритании принцесса Евгения и ее избранник, бывший бармен, Джек Бруксбэнк рассказали журналистам, как произошло предложение руки и сердца и что при этом чувствовала теперь уже невеста из королевского семейства Виндзоров.

Внучка Елизаветы ІІ принцесса Евгения рассказала о своих чувствах, когда ее избранник сделал ей предложение


Принцесса Евгения описала свои чувства, когда ее избранник Джек Бруксбэнк опустился на одно колено и предложил ей руку и сердце. По словам внучки королевы Великобритании Елизаветы ІІ, это был «идеальный момент». 27-летний Джек Бруксбанк рассказал журналистам, что принцесса заплакала и была «на седьмом небе» после того, как он сделал ей предложение во время поездки к вулкану в Никарагуа в начале этого года.

Внучка Елизаветы ІІ принцесса Евгения рассказала о своих чувствах, когда ее избранник сделал ей предложение


Внучка королевы рассказала также, что была очень удивлена предложением, хотя пара была вместе несколько лет. Принцесса Евгения призналась, что королева была среди первых людей, которые знали о помолвке, добавив, что ее «бабушка была очень счастлива».

Напомним, пара познакомилась в 2010 году во время отдыха принцессы Евгении на курорте в Швейцарии. В то время Джек Бруксбэнк работал официантом. В данное время он занимает должность управляющего элитного лондонского клуба Mahiki, куда часто наведываются принцы Уильям и Гарри.
dzen / Общество / ШоуБиз
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:42
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