Внучка Елизаветы ІІ принцесса Евгения рассказала о своих чувствах, когда ее избранник сделал ей предложение

Принцесса Евгения описала свои чувства, когда ее избранник Джек Бруксбэнк опустился на одно колено и предложил ей руку и сердце. По словам внучки королевы Великобритании Елизаветы ІІ, это был «идеальный момент». 27-летний Джек Бруксбанк рассказал журналистам, что принцесса заплакала и была «на седьмом небе» после того, как он сделал ей предложение во время поездки к вулкану в Никарагуа в начале этого года.Внучка королевы рассказала также, что была очень удивлена предложением, хотя пара была вместе несколько лет. Принцесса Евгения призналась, что королева была среди первых людей, которые знали о помолвке, добавив, что ее «бабушка была очень счастлива».Напомним, пара познакомилась в 2010 году во время отдыха принцессы Евгении на курорте в Швейцарии. В то время Джек Бруксбэнк работал официантом. В данное время он занимает должность управляющего элитного лондонского клуба Mahiki, куда часто наведываются принцы Уильям и Гарри.