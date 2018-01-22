В швейцарской пещере Хёллох заблокированы 8 туристов
Из-за поднявшегося уровня воды восемь туристов заблокированы в Швейцарии, в пещере Хёллох.
20 января в экспедицию на два дня в пещеру Хёллох отправились 8 мужчин в возрасте от 25 до 55. Их сопровождал профессиональный проводник, но уровень воды повысился, и группа не смогла покинуть пещеру.
На помощь туристам была отправлена команда спасателей, которая добралась к пещере по альтернативному маршруту и поддерживает контакт с заблокированными мужчинами, ни один из которых не пострадал. Сроки, когда группа туристов сможет выбраться из пещеры, пока определить нельзя.
Маршрут к пещере Хёллох является очень сложным и предназначен только для профессионалов, он не рассматривается для спасения туристов.
Заблокированные мужчины находятся в хорошем состоянии, у них достаточно воды и еды, им оказывается психологическая помощь.
Пещера Хёллох находится в долине реки Муота и признана одной из самых протяженных в мире.
20 января в экспедицию на два дня в пещеру Хёллох отправились 8 мужчин в возрасте от 25 до 55. Их сопровождал профессиональный проводник, но уровень воды повысился, и группа не смогла покинуть пещеру.
На помощь туристам была отправлена команда спасателей, которая добралась к пещере по альтернативному маршруту и поддерживает контакт с заблокированными мужчинами, ни один из которых не пострадал. Сроки, когда группа туристов сможет выбраться из пещеры, пока определить нельзя.
Маршрут к пещере Хёллох является очень сложным и предназначен только для профессионалов, он не рассматривается для спасения туристов.
Заблокированные мужчины находятся в хорошем состоянии, у них достаточно воды и еды, им оказывается психологическая помощь.
Пещера Хёллох находится в долине реки Муота и признана одной из самых протяженных в мире.
Общество / Происшествия
Добавил: Марина Полянская Вчера, 23:59