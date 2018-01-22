В швейцарской пещере Хёллох заблокированы 8 туристов

20 января в экспедицию на два дня в пещеру Хёллох отправились 8 мужчин в возрасте от 25 до 55. Их сопровождал профессиональный проводник, но уровень воды повысился, и группа не смогла покинуть пещеру.На помощь туристам была отправлена команда спасателей, которая добралась к пещере по альтернативному маршруту и поддерживает контакт с заблокированными мужчинами, ни один из которых не пострадал. Сроки, когда группа туристов сможет выбраться из пещеры, пока определить нельзя.Маршрут к пещере Хёллох является очень сложным и предназначен только для профессионалов, он не рассматривается для спасения туристов.Заблокированные мужчины находятся в хорошем состоянии, у них достаточно воды и еды, им оказывается психологическая помощь.Пещера Хёллох находится в долине реки Муота и признана одной из самых протяженных в мире.