В Иркутске отметят 95-летие со дня рождения Леонида Гайдая

Перечисленные мероприятия в этом байкальском городе пройдут 30 января, в день рождения режиссера (родился в г. Свободный Амурской области). Поклонники могут в этот день посмотреть документальный фильм «Гайдай − всегда Гайдай» о периоде жизни режиссера в Иркутске. Эта документальная работа Лианы Черепановой с Восточно-Сибирской студии кинохроники.Ну, а как же без его комедий?! В Доме кино с 30 января по 4 февраля – демонстрация на широком экране любимых не одним поколение зрителей комедий «Пес Барбос и необычный кросс», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Самогонщики», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Не может быть!», «Иван Ваильевич меняет профессию»...А еще в тот день 30 января у памятника Леониду Гайдаю в Иркутске состоится своеобразный флэшмоб: все выстроятся в хоровод вокруг памятника великому режиссеру, а его знаменитая «троица» − Трус, Балбес и Бывалый − станут звеньями «статичного» хоровода.