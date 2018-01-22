АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Скрытые угрозы морей: Корабли во время плавания сталкиваются с космическими объектами и различными творениями природы
EUR 69.27 USD 56.63
Курс валют на 23.01.2018

В Иркутске отметят 95-летие со дня рождения Леонида Гайдая
В местном Доме кино покажут документальный фильм о самом режиссере, а также и его знаменитые комедии.

В Иркутске отметят 95-летие со дня рождения Леонида Гайдая


Перечисленные мероприятия в этом байкальском городе пройдут 30 января, в день рождения режиссера (родился в г. Свободный Амурской области). Поклонники могут в этот день посмотреть документальный фильм «Гайдай − всегда Гайдай» о периоде жизни режиссера в Иркутске. Эта документальная работа Лианы Черепановой с Восточно-Сибирской студии кинохроники.

Ну, а как же без его комедий?! В Доме кино с 30 января по 4 февраля – демонстрация на широком экране любимых не одним поколение зрителей комедий «Пес Барбос и необычный кросс», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Самогонщики», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Не может быть!», «Иван Ваильевич меняет профессию»...

А еще в тот день 30 января у памятника Леониду Гайдаю в Иркутске состоится своеобразный флэшмоб: все выстроятся в хоровод вокруг памятника великому режиссеру, а его знаменитая «троица» − Трус, Балбес и Бывалый − станут звеньями «статичного» хоровода.
Культура
Добавил: George21 Вчера, 23:32
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Бармен Джек», ставший королем клубов Mayfair:
Археологи обнаружили загадочный тоннель под
Новый китайский смартфон ZTE Blade A330 доступен
"Живой Кен" Родриго Алвес признался, что носил в
Ученые из Королева изобрели метод очистки орбиты
Приложение по заказу такси Uber обмануло клиента
Просмотреть все новости