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Наталья Водянова приняла участие в эротической фотосессии
Популярная модель Наталья Водянова решила принять участие в фотосессии, в которой полностью оголилась. Свежий снимок в черно-белых тонах знаменитая модель выставила на всеобщий обзор в социальную сеть, а в описании назвала бренд Celine.

Наталья Водянова приняла участие в эротической фотосессии


На данном фотоснимке Водянова красуется перед объективом фотокамеры боком к ней и полностью без одежды. Фотомодель на выставленном снимке прикрыла свою грудь руками. А под фото она написала, что с нетерпением ждет, когда следующим креативным директором дорогущего бренда Celine будет Эди Слиман. Первоначально подписчики не поняли, что написала знаменитость и начали обсуждение публикации в комментариях.

По заверению поклонников, Наталья выглядит достаточно молодо для своих лет и, невзирая на то, что она многодетная мама. Другие начали наперебой писать о том, что российская звезда, которая проживает за границей слишком уж худая.

Этот снимок молниеносно облетел весь интернет и сумел насобирать более тридцати тысяч лайков и тысячи комплиментов. Супермодели писали, что она очень красива, изящна и стройна.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 23:32
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