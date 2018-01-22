Наталья Водянова приняла участие в эротической фотосессии

На данном фотоснимке Водянова красуется перед объективом фотокамеры боком к ней и полностью без одежды. Фотомодель на выставленном снимке прикрыла свою грудь руками. А под фото она написала, что с нетерпением ждет, когда следующим креативным директором дорогущего бренда Celine будет Эди Слиман. Первоначально подписчики не поняли, что написала знаменитость и начали обсуждение публикации в комментариях.По заверению поклонников, Наталья выглядит достаточно молодо для своих лет и, невзирая на то, что она многодетная мама. Другие начали наперебой писать о том, что российская звезда, которая проживает за границей слишком уж худая.Этот снимок молниеносно облетел весь интернет и сумел насобирать более тридцати тысяч лайков и тысячи комплиментов. Супермодели писали, что она очень красива, изящна и стройна.