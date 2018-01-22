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Sony представит новую технологию дисплеев в будущих смартфонах
Представитель японского гиганта Sony рассказал, что в новых моделях смартфонов внедрят продвинутую технологию, которая окажется крайне неожиданным сюрпризом для пользователей. В частности, улучшение коснется уникальной структуры дисплея.

Японские разработчики активно продолжают разрабатывать современные 4К OLED-дисплеи, которые существенно качественнее, чем ныне используемые аналоги. Вместе с тем, уникальный дисплей будет использоваться только для флагманских моделей, которые уже совсем скоро смогут порадовать преданных поклонников японской марки. Не исключено, что в ходе презентации Xperia XZ Pro можно будет более детально изучить новый тип дисплеев. Премьера планируется в ходе выставки MWC 2018.

Sony представит новую технологию дисплеев в будущих смартфонах


Внутри смартфона установлен высокопроизводительный процессор Snapdragon 845, а также 6 гигабайт оперативной памяти. Для более качественных снимков здесь используются камеры на 12 и 18 мегапикселей. Для того, чтобы повысить степень безопасности при авторизации, в гаджете также внедрили сканер радужки глаза. Однако это далеко не единственные особенности и функции смартфона, на которые следовало бы обратить внимание. Остается лишь дождаться официальной премьеры, когда рассекретят все параметры и внешний вид гаджета.
Технологии
Добавил: maxran Вчера, 23:20
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