Санитара в Германии обвинили в убийстве 97 пациентов

Ранее бывший санитар немецкой клиники Нильс Х. был осужден за убийство нескольких десятков пациентов и приговорен к пожизненному заключению. Сейчас ему уже инкриминируют 97 убийств.Обвинение считает, что медработник намеренно давал больным медикаменты в смертельных дозах, после чего предпринимал попытки реанимировать их.Как выяснилось, мотивом преступлений стало желание продемонстрировать коллегам и руководству свои навыки. Согласно данным, в клинике Дельменхорста от действий санитара погибло 62 человека, а в медучреждении Ольденбурга еще 35.Изначально бывший санитар был приговорен к заключению сроком на 7 лет за покушение на убийство, позднее стало известно, что Нильс причастен к смерти 33 человек. В 2017 году число выросло до 84 человек, сейчас - до 97.