Санитара в Германии обвинили в убийстве 97 пациентов
Бывшему санитару больницы в Германии Нильсу Х. предъявили новые обвинения. Раньше он был осужден за убийство 33 пациентов, теперь число пострадавших выросло до 97.
Ранее бывший санитар немецкой клиники Нильс Х. был осужден за убийство нескольких десятков пациентов и приговорен к пожизненному заключению. Сейчас ему уже инкриминируют 97 убийств.
Обвинение считает, что медработник намеренно давал больным медикаменты в смертельных дозах, после чего предпринимал попытки реанимировать их.
Как выяснилось, мотивом преступлений стало желание продемонстрировать коллегам и руководству свои навыки. Согласно данным, в клинике Дельменхорста от действий санитара погибло 62 человека, а в медучреждении Ольденбурга еще 35.
Изначально бывший санитар был приговорен к заключению сроком на 7 лет за покушение на убийство, позднее стало известно, что Нильс причастен к смерти 33 человек. В 2017 году число выросло до 84 человек, сейчас - до 97.
Ранее бывший санитар немецкой клиники Нильс Х. был осужден за убийство нескольких десятков пациентов и приговорен к пожизненному заключению. Сейчас ему уже инкриминируют 97 убийств.
Обвинение считает, что медработник намеренно давал больным медикаменты в смертельных дозах, после чего предпринимал попытки реанимировать их.
Как выяснилось, мотивом преступлений стало желание продемонстрировать коллегам и руководству свои навыки. Согласно данным, в клинике Дельменхорста от действий санитара погибло 62 человека, а в медучреждении Ольденбурга еще 35.
Изначально бывший санитар был приговорен к заключению сроком на 7 лет за покушение на убийство, позднее стало известно, что Нильс причастен к смерти 33 человек. В 2017 году число выросло до 84 человек, сейчас - до 97.
Общество / Происшествия
Добавил: Марина Полянская Вчера, 23:18