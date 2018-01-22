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Санитара в Германии обвинили в убийстве 97 пациентов
Бывшему санитару больницы в Германии Нильсу Х. предъявили новые обвинения. Раньше он был осужден за убийство 33 пациентов, теперь число пострадавших выросло до 97.
Санитара в Германии обвинили в убийстве 97 пациентов


Ранее бывший санитар немецкой клиники Нильс Х. был осужден за убийство нескольких десятков пациентов и приговорен к пожизненному заключению. Сейчас ему уже инкриминируют 97 убийств.

Обвинение считает, что медработник намеренно давал больным медикаменты в смертельных дозах, после чего предпринимал попытки реанимировать их.

Как выяснилось, мотивом преступлений стало желание продемонстрировать коллегам и руководству свои навыки. Согласно данным, в клинике Дельменхорста от действий санитара погибло 62 человека, а в медучреждении Ольденбурга еще 35.

Изначально бывший санитар был приговорен к заключению сроком на 7 лет за покушение на убийство, позднее стало известно, что Нильс причастен к смерти 33 человек. В 2017 году число выросло до 84 человек, сейчас - до 97.
Общество / Происшествия
Добавил: Марина Полянская Вчера, 23:18
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