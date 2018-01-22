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Ученые продвинулись еще на шаг в создании лекарства от рака
Исследование, опубликованные в Cell Chemical Biology, использует новый метод борьбы с раком, что приближает ученых к созданию лекарства.
Ученые продвинулись еще на шаг в создании лекарства от рака


Уничтожать раковые клетки при сохранении здоровых клеток крайне сложно. Ученые продолжает работать над созданием препарата, блокирующего ферменты, которые позволяют раковым клеткам выживать, но не вредят здоровым тканям.

Исследователи из Университета Уппсала, Каролинского института и Оксфордского университета разработали новый метод, который показывает, как лекарственные средства ингибируют новую раковую мишень DHODH.

Майкл Ландре, доцент Каролинского института, рассказал Medical News Today: «Возможность выборочно уничтожать раковые клетки, оставляя невредимой здоровую ткань, недавно обнаружена лабораторией Сони Лайн в Каролинском институте, которая идентифицировала противоопухолевую активность ингибиторов DHODH».

«Наши симуляции показывают, что фермент использует несколько липидов в качестве анкеров в мембране. При связывании с ними небольшая часть фермента складывается в адаптер, который позволяет ферменту вытащить из мембраны естественный субстрат», – объясняет Эрик Марклунд, ученый из Университета Уппсала. Исследователь говорит, что ингибиторы DHODH сконструированы таким образом, чтобы конкретно использовать взаимодействие между ферментом и липидами.

Соавтор профессор Дэвид Лейн из Каролинского института сделал выводы: «Исследование помогает объяснить, почему некоторые препараты по-разному связываются с изолированными белками и белками, которые находятся внутри клеток».

Изучение родных структур и механизмов раковых мишеней позволит использовать их отличительные черты для разработки новых, более селективных терапевтических средств.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 22:04
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