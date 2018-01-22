Опухоль легкого у Николая Караченцова уменьшилась после четвертого курса химиотерапии

Сын Николая Караченцова рассказал, что актер заканчивает проходить четвертый курс химиотерапии после обнаруженной опухоли легкого, которая уменьшилась благодаря лечению.Третий месяц Николай Караченцов проходит курс химиотерапии. Его сын рассказал, что опухоль легкого стала меньше благодаря лечению. С его слов, в ближайшее время врачи снова проведут обследование его отца и решат, как проводить лечение дальше.После обнаруженной в сентябре прошлого года раковой опухоли в легком Николаю Караченцову назначили несколько сеансов химиотерапии. Проходить их он начал в ноябре, а в перерывах с супругой много путешествовал и выходил в свет.Семья Караченцова не доверяет заграничным клиникам, поэтому актер проходит лечение под присмотром российских врачей. Сын Николая Петровича отметил, что его отец легко переносит лечение. Близкие артиста надеются, что медики правильно выбрали курс лечения и Караченцову станет лучше.