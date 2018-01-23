Объявлена цена Huawei Honor View 10 в России

В аппаратной основе устройства окажется процессор Kirin 970, который разработчики дополнили шестью гигабайтами ОЗУ и встроенным накопителем на 128 Гб. Диагональ дисплея составит 5,99 дюйма, а разрешение картинки будет достигать стандарта Full HD+. Емкость аккумулятора составит 3750 мАч.Основная камера Huawei Honor View 10 обладает двумя сенсорами. Один предложит пользователю 16 Мп разрешения, а второй 20 Мп и вдобавок систему ИИ для распознавания объектов и сцен. Фронтальный модуль получил 13 мегапикселей. Он также оснащен ИИ для создания портретных фото.Помимо всего этого стоит выделить модемы беспроводной связи 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, NFC и GPS. Программное обеспечение будет работать на основе операционной системы Android 8.0 Oreo. ОС дополнена фирменным решением EMUI 8.0.