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Зрители уверены, что Марго Овсянникова собирается увести Алексея Чайчица у Лизы Триандафилиди
Зрители уверены, что Марго Овсянникова, расставшаяся с изменившим ей с Еленой Хроминой Саймоном Марданшином, собирается увести Алексея Чайчица у Лизы Триандафилиди.

Такая точка зрения у фолловеров появилась, когда Марго опубликовала новый пост в Instagram, где предположила, что между Алексеем и Лизой нет искренности и их любовь сложно назвать настоящей.

Зрители уверены, что Марго Овсянникова собирается увести Алексея Чайчица у Лизы Триандафилиди

«Приехал Чайчиц и сказал: «Привет, звезда Сейшел». Так приятно. Верите в пару Леши и Лизы? Я нет. Просто договорились, вместе быть удобно, никакого будущего я у них не вижу. Что говорить, если Чайчиц хотел уходить с проекта и даже забыл про то, что строит отношения с Лизой. А как считаете вы?», - спросила у подписчиков блондинка.

Зрители уверены, что Марго Овсянникова собирается увести Алексея Чайчица у Лизы Триандафилиди

Как известно, на днях Чайчица неожиданно отправили на "Остров любви" в Африку, и почти в тот же момент Марго рассталась с Марданшином. При этом Триандафилиди сильно расстроилась, оставшись на Поляне в Москве.

Лиза даже отметила, что разлука с Алексеем может стать причиной их скорого расставания, чего ей хочется в данный момент меньше всего. Симпатичный атлет, в свою очередь, поспешил успокоить возлюбленную, разместив в соц-сети трогательный пост о том, как скучает по ней.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:40
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