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Philips разработает «умные» наушники для более качественного сна
Голландская компания Philips, занимающаяся разработкой различной электроники, в скором времени приступит к созданию «умных» наушников, которые помогут пользователю в полной мере насладиться тем периодом, когда он спит.

Philips разработает «умные» наушники для более качественного сна


Работа интересного девайса будет заключаться в том, что надетый во время сна браслет станет собирать данные о биологических показателях человека и передавать их наушникам. В качестве информации браслету необходимо в первую очередь дыхание и сердечный ритм. Помимо всего этого владелец девайса станет получать от программы советы по улучшению качества сна.

Таким образом, ночью на руке у пользователя должен оказаться браслет, который подключиться к наушникам посредством беспроводной связи Bluetooth. Все необходимые параметры человека устройство передаст девайсу на голове. Исходя из полученных данных, юзеру предоставят ту или иную музыку, чтобы повысить качество сна.

Цена такой разработки окажется на уровне 250 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:15
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