ЦППК организован запуск нового официального интерактивного портала

Пресс-служба ведомства информирует, что бета-версией сайта получены значительные изменения, особенно заметные в содержании раздела, относящегося к «Расписанию и стоимости». Благодаря обновлению, здесь отображаются не только все вопросы графика движения поездов, но также актуальность стоимости проезда. Представители ЦППК отмечают, что системой запоминаются названия проходящих станций, на которых акцентировал внимание пользователь, чтобы избежать последующей лишней траты времени.Помимо прочего, здесь можно найти различные типы проездов, а так же предоставляемые услуги, которые может запросить пассажир. Сайт теперь открывает интерактивную карту. К каждой действующей станции прикреплена соответствующая электронная карточка, содержащая максимально подробную информацию, включая: тарифную зону, направление, возможные варианты пересадок на метро или МЦК. Особо отмечено, что в возможностях новой версии сайта - адаптация под конкретное устройство. Для старой версии, свободный доступ будет еще предоставляться.