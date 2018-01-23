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СМИ: медики назвали самые бесполезные лекарства
Опубликован список лекарственных препаратов, об эффективности которых реклама сильно преувеличивает.

СМИ: медики назвали самые бесполезные лекарства


В лист вошли многие популярные средства противодействия вирусу гриппа и простуде. Оказывается, больных, принимающих стимуляторы иммунитета, вылечивали с таким же успехом и обычные народные средства. А некоторые иммуномодуляторы могут и навредить организму, внеся дисбаланс в работу иммунной системы.

Под критику попали и пробиотики. Эксперты говорят об эффективности некоторых видов этих препаратов при расстройстве кишечника, как о нулевой. Ведь для получения такого же количества молочных бактерий достаточно выпить кефиру.

Бесполезными сочли и наиболее доступные средства для устранения симптомов сердечно-сосудистых заболеваний. В их фармакологический состав входит фенобарбитал, накапливающийся в тканях организма, со временем разрушая их. Кстати, в большинстве развитых стран это вещество – под запретом употребления.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 10:15
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