СМИ: медики назвали самые бесполезные лекарства

В лист вошли многие популярные средства противодействия вирусу гриппа и простуде. Оказывается, больных, принимающих стимуляторы иммунитета, вылечивали с таким же успехом и обычные народные средства. А некоторые иммуномодуляторы могут и навредить организму, внеся дисбаланс в работу иммунной системы.Под критику попали и пробиотики. Эксперты говорят об эффективности некоторых видов этих препаратов при расстройстве кишечника, как о нулевой. Ведь для получения такого же количества молочных бактерий достаточно выпить кефиру.Бесполезными сочли и наиболее доступные средства для устранения симптомов сердечно-сосудистых заболеваний. В их фармакологический состав входит фенобарбитал, накапливающийся в тканях организма, со временем разрушая их. Кстати, в большинстве развитых стран это вещество – под запретом употребления.