В США Xiaomi Mi A1 предложат по цене $225‍

В частности, пользователям предложили приобрести новую модификацию смартфона Xiaomi Mi A1, который удивит наличием золотистого корпуса. В частности, производитель не осуществляет прямые поставки на американский рынок, однако это не ограничит покупателей в возможности приобрести модель в ограниченном количестве. По техническим параметрам здесь следует выделить наличие 5,5-дюймового дисплея, который имеет защитный экран для более безопасного пользования.Кроме того, гаджет функционирует на продвинутом процессоре Snapdragon 625. Модель имеет 64 гигабайта встроенной памяти и 4 гигабайта оперативной памяти. Однако и этот объем может быть увеличен при помощи карты памяти. Модель имеет сдвоенную камеру, позволяющую делать отличные снимки. Для длительной автономной работы производитель также оснастил новый смартфон батареей емкостью 3800 мАч. При таким характеристиках модель имеет шансы оказаться в числе наиболее востребованных устройств на американском рынке.