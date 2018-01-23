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Специалисты рассказали, почему оплата покупок смартфоном безопаснее, чем картой
Эксперты в области технологий считают, что лучше всего для оплаты покупок использовать смартфон, нежели банковскую карту. Так использование мобильного девайса безопаснее из-за возможности блокировки устройства посредством биометрических параметров пользователя.

Специалисты рассказали, почему оплата покупок смартфоном безопаснее, чем картой


В целом отмечается, что во время покупок смартфон будет просто удобнее в использовании. Банковскую карту нужно доставать из кошелька и затем совершать транзакцию вплоть до введения пин-кода. Мобильное устройство следует просто направить на терминал и оплата произойдет автоматически, а код для карты нужно будет вводить только при более крупных покупках.

Также эксперты отмечают, что при краже банковской карты или ее данных злоумышленник может своровать финансовые средства с банковского счета. В случае со смартфоном есть специальные параметры блокировки посредством использования биометрических сенсоров, таких как сканер лица или отпечатков пальцев. Исходя из этого, специалисты рекомендуют смартфон, если пользователю нужна безопасность.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:45
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