Наталья Селезнева на программе «Судьба человека» расплакалась, рассказывая, как заплатила за свое счастье

Российская актриса Наталья Селезнева, которой исполнилось 72 года, приняла участие в программе «Судьба человека», где неоднократно плакала, рассказывая о том, как расплатилась за свое счастье.На шоу «Судьба человека» 72-летняя звезда российского кино Наталья Селезнева неоднократно плакала. При этом она спрашивала у ведущего, настолько ли все приглашенные на программу эмоциональны, как она.Селезнева рассказала, как помогла в период безденежья коллеге Александру Демьяненко, у которого возникли проблемы со здоровьем. Тогда актриса расплакалась на программе впервые.Снова не смогла сдержать слез Селезнева, когда рассказала, как увела из семьи коллегу Владимира Андреева, совершив тогда большой грех. Она поделилась, что сполна заплатила за свое счастье.Напоследок артистка расплакалась, когда рассказала о том, как знаменитость Ольга Аросева помогла преодолеть ей кризис после потери голоса.