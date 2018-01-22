В бенчмарке Geekbench новый смартфон Samsung Galaxy J8

В частности, установлено, что размер дисплея нового смартфона составит 5,5 дюймов, что соотносится с более габаритными устройствами. Кроме того, разрешение экрана гаджета составит 1280 на 720 пикселей. Полученные сведения в базе данных позволили также раскрыть наличии высокопроизводительного процессора Exynos 7885, работающем на 8 ядрах частотой 2,2 Ггц. Кроме того, разработчики внедрили здесь видеочип Mali-G71, способный справиться даже с самыми современными играми.Объем оперативной памяти смартфона составляет 4 гигабайтаНе менее качественными окажутся и камеры, основной отведены 13 мегапикселей, а для любителей селфи-снимков установлена фронтальная камера на 8 мегапикселей. Как и во всех современных гаджетах, здесь также внедрены интерфейсы беспроводной связи для удобного пользования всеми опциями. Для более защищенной авторизации также производитель установил на смартфоне сканер отпечатков пальцев.