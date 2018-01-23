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Евгения Феофилактова хочет отдать своего сына в садик
Евгения Феофилактова, которая любит советоваться с подписчиками, не так давно решила снова сделать это, и на этот раз бывшая участника "Дома-2" не может понять, как лучше поступить с обленившимся сыном.

Как известно, у Евгении есть сын Даниэль. Мама очень любит его, однако быть с ним рядом всегда и заниматься воспитанием мальчика телезвезда не может в связи с плотным рабочим графиком, поэтому с отпрыском сидит няня. И именно из-за постоянного присутствия няни, по словам Феофилактовой, ребёнок даже не хочет сам одеваться.

Евгения Феофилактова хочет отдать своего сына в садик

"Дэни начинает лениться сам одеваться, кушать. Говорит: «Оденьте меня! Покормите меня!» (хоть и умеет все делать сам). Наверное, настало время хотя бы на год-два отдать моего мальчика в садик перед школой, чтобы стал более самостоятельным", - объяснила Евгения.

При этом дома Дэниель не любит сидеть - занимается спортом и участвует в детских мероприятиях. Но не может быть самостоятельным рядом с няней.

Кроме того, Феофилактова, решившая, видимо, всё-таки отдать паренька в садик, попросила поклонников поделиться информацией по этому поводу. В частности, девушка хочет знать, какие садики считаются самыми лучшими.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:10
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