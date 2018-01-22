Ученые: Регулярное потребление кофе ухудшает спортивную производительность

Исследование провела команда доктора Брендана Игана из Школы здравоохранения и человека Дублинского городского университета в Ирландии.Ученые пришли к данным результатам, испытав влияние кофеина на 18 мужчин, каждый из которых был членом спортивной команды.Исследование показало, что потребление кофеина перед тестом мало повлияло на результаты бега мужчин-спортсменов, которые потребляли элемент на регулярной основе. Фактически, команда обнаружила, что испытуемые, которые выпивали примерно три и больше чашек кофе ежедневно, проявляли снижение спортивной производительности при повторных тестах даже после употребления кофеина.Тем не менее те, кто мало потреблял кофеин в повседневной жизни, сохраняли работоспособность во всех 10 тестах после употребления кофеина.Исследователи рекомендуют спортсменам, которые регулярно пьют кофе, сократить его потребление перед спортивными занятиями, иначе они не смогут получить дополнительной энергии от кофеина, когда это будет необходимо.