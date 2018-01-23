OnePlus 5T оказался производительнее iPhone X

Учитывая тот факт, что на рекламу iPhone X компания Apple потратила бешеную сумму денег, победа OnePlus 5T в этом соревновании слегка озадачила специалистов. Как бы там ни было, смартфон OnePlus 5T изначально тоже был очень ожидаемым девайсом, но такой рекламы как у iPhone X у китайского устройства не было.Также интересно, что помимо данных двух новинок представители TheUnlockr отобрали еще четыре популярные модели смартфонов на рынке. В их числе оказались Essential Phone, Huawei Mate 10 Pro, Samsung Galaxy Note 8 и Google Pixel 2 XL. По окончанию испытаний все девайсы показали отличные результаты по скорости работы, при этом специалисты применяли даже самые экстремальные нагрузки.