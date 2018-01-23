Саймон Марданшин бросил Марго Овсянникову

Как известно, Марго так сильно расстроилась после измены своего теперь уже бывшего мужчины, что пропала из социальных сетей, чем взволновала подписчиков. Теперь же известно, что девушка до сих пор не может прийти в себя, но в целом с ней всё хорошо и она думает, как жить дальше. Что касается Саймона, его новой невестой сейчас считается Хромина.При этом очень немногие верят в искренность чувств со стороны Хроминой, которая, прилетев на острова, даже не успела обжиться под африканским солнцем, однако нашла себе партнёра для любви.До этого Овсянникова хотела быть с Иосифом Оганесяном, окончательно разорвавшим отношения с Александрой Черно, и сейчас блондинка жалеет, что когда-то связалась с Марданшином.Впрочем, бросить Саймона Марго стали предлагать фанаты уже после скандала, который сопровождался выкидыванием одежды Овсянниковой в бассейн, куда потом выбросил парень и её, да так, что она сильно ударилась.