SpaceX перенесла финальный прожиг двигателя Merlin для ракеты Falcon Heavy

Известно, что правительство США на данный момент не работает из-за того что Конгресс государства никак не может утвердить бюджет на следующий год. Специалисты из Конгресса должны были подписать бюджет еще в сентябре прошлого года, чтобы сейчас ведомства могли спокойной выполнять свою работу. Тем не менее, из-за ряда разногласий проблема так и не была решена.Исходя из этой ситуации, стендовые испытания двигателя ракеты Falcon Heavy были отложены. О том, что отдел для проведения коммерческих огневых испытаний будет закрыт, издание Aviation Week узнало через письмо лейтенанта ВВС США Аманды Эрман.Стоит напомнить, что изначально компания Илона Маска планировала совершить первый пуск новой ракеты в конце текущего месяца.