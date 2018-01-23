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Гильдия киноактеров США назвала лучших исполнителей второго плана
На 24-й церемонии вручения наград Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе были названы лучшие исполнители женской и мужской роли второго плана в фильмах 2017 года.

Гильдия киноактеров США назвала лучших исполнителей второго плана


Ими, по версии этого профессионального объединения актеров кино и телевидения, стали Сэм Рокуэлл и Эллисон Дженни.

Сэм Рокуэлл сыграл в фильме Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Картина описывает людей, которые к своим профессиональным обязанностям относятся по-преступному безответственно. Мать-одиночка вступает с ним в противоборство доказывая, что «служители закона» не особо спешат раскрыть убийство её дочери-подростка.

Эллисон Дженни сыграла роль в черной комедии Крейга Гиллеспи «Тоня против всех», повествующей о скандально известной американской фигуристке1990-х годов Тоне Хардинг.

Российские премьеры обеих фильмов состоятся 1 февраля 2018 года.

Гильдия киноактеров США, объединяет около 165 тысяч артистов кино и телевидения, и была основана в 1933 году.
Культура
Добавил: George21 Сегодня, 09:30
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