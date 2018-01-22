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Бюджет NASA на 2019 рассчитан на программу исследования Луны
Запрос бюджета НАСА на 2019 года, который будет выпущен в начале февраля, содержит подробную информацию о том, как агентство будет внедрять Директиву по космической политике в отношении отправления человека на Луну.
Бюджет NASA на 2019 рассчитан на программу исследования Луны


Исполнительный администратор НАСА Роберт Лайтфут, выступая 18 января на форуме Центра стратегических и международных исследований (CSIS), не обсуждал специфику этого плана, но предложил, чтобы как международные, так и коммерческие партнеры агентства сыграли ключевую роль в подходе НАСА к Директиве по космической политике 1. Эта директива, подписанная президентом Трампом 11 декабря, поручила NASA отправить людей на Луну «для долгосрочного изучения» в качестве шага к последующим миссиям на Марс и другим направлениям.

«Мы готовимся к осуществлению довольно серьезной программы исследования Луны, прицеливаясь к Марсу», – сказал Лайтфут на конференции.

«Мы работаем над планом. Мы работаем с администрацией, – заявил администратор НАСА. – Я думаю, когда бюджет выйдет, все узнают, как именно мы планируем все совершить».

Белый дом не объявил дату официального выпуска бюджетного запроса 2019 года. Согласно федеральному закону, президент должен представить бюджет Конгрессу в первый понедельник февраля, который в этом году будет 5 февраля. Однако администрации нередко задерживаются, иногда на несколько недель, в частности, из-за таких проблем, как, например, прохождение предыдущего бюджета.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 20:42
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