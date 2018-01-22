Бюджет NASA на 2019 рассчитан на программу исследования Луны

Исполнительный администратор НАСА Роберт Лайтфут, выступая 18 января на форуме Центра стратегических и международных исследований (CSIS), не обсуждал специфику этого плана, но предложил, чтобы как международные, так и коммерческие партнеры агентства сыграли ключевую роль в подходе НАСА к Директиве по космической политике 1. Эта директива, подписанная президентом Трампом 11 декабря, поручила NASA отправить людей на Луну «для долгосрочного изучения» в качестве шага к последующим миссиям на Марс и другим направлениям.«Мы готовимся к осуществлению довольно серьезной программы исследования Луны, прицеливаясь к Марсу», – сказал Лайтфут на конференции.«Мы работаем над планом. Мы работаем с администрацией, – заявил администратор НАСА. – Я думаю, когда бюджет выйдет, все узнают, как именно мы планируем все совершить».Белый дом не объявил дату официального выпуска бюджетного запроса 2019 года. Согласно федеральному закону, президент должен представить бюджет Конгрессу в первый понедельник февраля, который в этом году будет 5 февраля. Однако администрации нередко задерживаются, иногда на несколько недель, в частности, из-за таких проблем, как, например, прохождение предыдущего бюджета.