ФИФА введет видео-повторы для арбитров на ЧМ-2018 в России

Ле Флок считает применение подобных технологий в футболе хорошим вариантом. Также коммерческий руководитель ФИФА сообщил, что федерация уже ищет спонсоров, которые займутся внедрением системы VAR на чемпионате мира. При этом специалист выделил, что многие компании очень заинтересованы в этом.Стоит отметить, что ранее ФИФА проводила испытание системы VAR в рамках японского клубного чемпионата мира, а также в России на Кубке конфедераций. Повседневно видео-повторы используют итальянская и немецкая федерации футбола.