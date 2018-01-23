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ФИФА введет видео-повторы для арбитров на ЧМ-2018 в России
Представитель ФИФА Филипп Ле Флок утверждает, что международная федерация намерена ввести видео-повторы для арбитров в рамках проведения ЧМ-2018 в России. Решение было принято в рамках встречи Международного совета футбольных ассоциаций.

ФИФА введет видео-повторы для арбитров на ЧМ-2018 в России


Ле Флок считает применение подобных технологий в футболе хорошим вариантом. Также коммерческий руководитель ФИФА сообщил, что федерация уже ищет спонсоров, которые займутся внедрением системы VAR на чемпионате мира. При этом специалист выделил, что многие компании очень заинтересованы в этом.

Стоит отметить, что ранее ФИФА проводила испытание системы VAR в рамках японского клубного чемпионата мира, а также в России на Кубке конфедераций. Повседневно видео-повторы используют итальянская и немецкая федерации футбола.
Спорт
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:35
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