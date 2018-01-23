Эксперты обнаружили общие патологии, которые характерны для всех видов эпилепсии

Все дело в том, что медикаментозное лечение в случае эпилепсии может оказаться неэффективным из-за большого количества причин. Благодаря данному исследованию ученые смогут установить общие черты, которые характерны для всех типов такой болезни.Так группа ученых изучила МРТ мозга 2149 людей, которые страдают от эпилепсии, при этом их разделили на четыре группы по диагнозу. К примеру, идиопатическая генерализованная эпилепсия способна вызывать приступы даже при отсутствии видимых повреждений мозга, а для случая с височной эпилепсией характерны повреждения в левом или правом полушарии.Вследствие этого у специалистов появились общие рычаги давления на протекание болезни, поскольку у всех пациентов были замечены уменьшенные структуры мозга, а также уменьшенная толщина серого вещества.